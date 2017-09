Pietro Lombardi: "Ich bin bereit für eine neue Liebe!"

Zusammen mit Kay One hat Pietro Lombardi gerade die Single "Señorita" aufgenommen. Besonders die junge Dame in dem Musikvideo sorgt nun für viel Wirbel, denn vom Typ her erinnert sie viele Fans stark an Sarah Lombardi.

"Ich war sofort überzeugt, dass sie super zu dem Video passen würde", verrät Pietro im Gespräch mit InTouch. Und er geht noch weiter: "Sie ist schon mein Typ. Es ist ja kein Geheimnis, dass ich diese Art von Frau ansprechend finde!"

Bei dem Videodreh auf Mallorca hatten die beiden jedenfälls mächtig viel Spaß. "Ich will jetzt alles auf jeden Fall langsam angehen", erklärt der 25-Jährige. "Man braucht Zeit, um zu schauen, ob die Chemie stimmt. Ein Mallorca-Wochenende reicht da nicht aus." Doch auch wenn seine Musik momentan im Vordergrund steht, scheint er sich der Damenwelt nicht mehr zu verschließen. "Eine neue Liebe wäre großartig und ich fühle mich dafür auch bereit", gesteht der Sänger hoffnungsvoll.