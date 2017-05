Prinzessin Victoria von Schweden: Schwanger mit Baby Nummer 3?

Ist es wirklich wahr? In Schweden wird aufgeregt getuschelt. Grund dafür ist die Körpermitte von Prinzessin Victoria von Schweden. Ist sie etwa schwanger mit Baby Nummer drei?

Im Rahmen der Geburtstagsfeier zu Ehren von Königin Sonja und König Harald von Norwegen stahl Prinzessin Victoria von Schweden allen die Show. In einem sommerlichen Kleid mit Blumenmuster sah Victoria, die sich gerade erst große Sorgen um ihren Gatten Prinz Daniel machte, wunderschön aus. Und eben auch ein bisschen schwanger. Zumindest sah es so aus, als würde sich unter ihrem Kleid eine leine Wölbung abzeichnen.

Ist da ein Babybauch zu sehen? imago

Victoria von Schweden und Prinz Daniel gelten als Vorzeigepaar

Für Prinzessin Victoria und Prinz Daniel von Schweden wäre es bereits das dritte Kind. Das royale Paar ist sehr beliebt beim schwedischen Volk und mit einem weiteren Baby würde das Paar das ganze Land mehr als glücklich machen. Dabei hatten die zwei Turteltauben, die auch nach 7 Jahre Ehe verliebt wie am ersten Tag wirken, keinen guten Start. Der Bürgerliche, der früher hauptberuflich als Fitnesstrainer ableitete, kam beim Volk nicht gut an. Auch König Carl XVI. Gustaf war von Daniel aufgrund seiner Herkunft nicht sonderlich begeistert. Doch Prinzessin Victoria von Schweden hielt an ihrer Liebe fest du bestand darauf, ihrem Liebsten das Ja-Wort zu geben. Und am 19. Juni 2010 war es dann so weit, Victoria du Daniel traten zusammen vor den Traualtar. Das Volk vergöttert Prinz Daniel mittlerweile, gerade seine Vaterqualitäten, die er mit der Geburt von Töchterchen Estelle und später Sohn Oscar unter Beweis stellen kann, beeindrucken die Schweden. Da wäre es doch an der Zeit, dass Prinzessin Victoria du ihr Gatte noch ein Baby bekommen.