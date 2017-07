"In aller Freundschaft":Philipp Danne hat geheiratet

Es sind Szenen wie aus einer Telenovela: Sie ganz in weiß, er mit Anzug und Fliege - steht das glückliche Brautpaar unter einem Tor-Bogen aus bunten Blumen und sagt "Ja" zueinander. Der TV-Doktor aus der Serie "In aller Freundschaft" und seine Liebste haben in Köln ganz romantisch geheiratet.

Und bei den beiden ist definitiv mehr im Spiel als nur Freundschaft: "Ich habe aus vollem Herzen Ja gesagt, denn ich halte die Ehe für ein wunderbares und auch aktuelles Lebensmodell", sagte Danne im Interview mit dem Magazin "Bunte".

"Treue ist für mich in einer Beziehung unverzichtbar. Da sind wir beide uns einig", fügte seine frisch gebackene Ehefrau Viki hinzu.

Sooo!!! Ich melde mich zurück von der Wolke 7! Es war wirklich unsere Traumhochzeitich komm immer noch nicht ganz drauf klar wie schön es war ☺️ natürlich möchte ich euch auch ein paar Bilder zeigen aber wir warten noch auf die tollen Fotos unserer Hochzeitsfotografin und hauen dann warscheinlich am WE was raus wer es nicht abwarten mag kann auch mal in die aktuelle "Bunte" reinschauen LIEBE GRÜßE!! #juhu #Bunte Ein Beitrag geteilt von Philipp Danne official (@philipp_danne) am 27. Jul 2017 um 2:42 Uhr

DIeses Paar ist Kreativität pur

Eine Drehbuch-Autorin und ein Schauspieler. Kreativer kann ein Paar kaum sein - und das spiegelt sich auch in ihren Ehe-Ringen wieder: "Wir haben ein Wappen für unsere Familie von einem Heraldiker designen lassen. Das ziert jetzt auch unsere Eheringe. Ich trage einen großen Siegelring aus Weißgold, der durchaus auffällig ist. Vikis Ehering besteht aus zwei sehr schmalen Ringen, die zusammengeschweißt wurden – und oben liegt der Stein drauf. Sehr auffällig, aber so wollten wir es."