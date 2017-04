Abnehm-Hammer: So schlank ist Honey Boo Boos Mutter June heute

June Shannon ist kaum wiederzuerkennen!

Nachdem die Mutter von Reality-Star Honey Boo Boo ihren überschüssigen Kilos vor einiger Zeit öffentlich den Kampf angesagt hatte, präsentierte sie jetzt das unglaubliche Ergebnis - und ihr neues, drastisch erschlanktes Ich!

In der Reality Show "Not To Hot" enthüllte sie in einem figurbetonten Kleid ihren enormen Gewichtsverlusst und schien sich in ihrer Haut sichtlich wohl zu fühlen!

Honey Boo Boos Mutter June hat reichlich Gewicht verloren © WeTV

Während June vor einigen Jahren noch über 200 Kilo auf die Waage gebracht hatte, ist sie nach diversen Operationen, Sport und disziplinierter Ernährung nun wirklich kaum wiederzuerkennen!

Klar, dass auch ihre Familie, allen voran Tochter Honey Boo Boo über diese wahnsinnige Verwandlung nur staunen können!