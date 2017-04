Helene Fischer & Florian Silbereisen: Schlimmer Streit auf Mallorca?

Für Helene Fischer stehen aufregende Zeiten an, denn sie bringt nicht nur ein neues Album raus, sondern geht in diesem Jahr auch noch auf Arena-Tour. Da kommt ein Entspannungs-Urlaub mit Freund Florian Silbereisen gerade richtig. Doch auf Mallorca scheint es jetzt zum großen Krach zwischen dem Paar gekommen zu sein!

Aktuelle Fotos zeigen die beiden in einem Restaurant in einer ernsten Diskussion verwickelt. Von Urlaubsstimmung keine Spur, stattdessen ernste Mienen und unterkühlte Blicke. Ist die Beziehung der beiden etwa in Gefahr?

In der Öffentlichkeit präsentieren sich die beiden jedenfalls immer super happy. Erst kürzlich trat Helene Fischer in Florians Show "Schlagercountdown – Das große Premierenfest" auf – verliebte Blicke und innige Küsse inklusive! Die privaten Schnappschüsse aus dem gemeinsamen Urlaub sprechen jetzt eine ganz andere Sprache.

Beim "Schlagercountdown" wirkten sie noch super glücklich. Foto: imago/ Star-Media

Helene Fischer & Florian Silbereisen: Beide sind viel beschäftigt

Dabei ist Mallorca sowohl für Helene als auch für ihren Freund schon seit einigen Jahren der ideale Rückzugsort, um sich vom anstrengenden Berufsleben zu erholen. So richtig scheint es ihnen dieses Mal aber nicht zu gelingen. Ob der Trubel für beide im Moment einfach zu groß ist?

Helene Fischer und Florian Silbereisen werde in diesem Jahr viel beschäftigt sein. Für die Schlagersängerin ist 2017 das Jahr ihres Comebacks, sie steht nach ihrem letzten Erfolgsalbum extrem unter Druck. "Das ist jetzt nach ‚Atemlos‘ natürlich sehr schwierig, weil die Erwartungshaltung sehr groß ist, und vor allem, wird es eher wieder kommerzieller oder gehen wir noch einen Schritt weiter? Also, das ist wirklich schwierig gerade für mich", gesteht sie gegenüber "Closer".



Auch ihr Freund ist viel beschäftigt. Der Moderator geht mit seiner Band Klubbb3 auf Tour und steht nebenbei für einige TV-Shows vor der Kamera stehen. In nächster Zeit bleibt dem Paar also wenig Zeit gemeinsam übrig. Bleibt zu hoffen, dass Helene und ihr Florian ihren Mallorca-Urlaub doch noch genutzt haben, um ihre Beziehung vor dieser für beide aufregenden Zeit noch einmal zu festigen…