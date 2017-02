Michael Schumacher: Neue Hoffnung

In schlimmen Zeiten klammern wir uns gerne an jeden Strohhalm, auch wenn er noch so schwer zu erreichen ist. Gilt das auch für Corinna Schumacher in Bezug auf ihren Mann Michael Schumacher? Denn möglicherweise gibt es neue Hoffnung auf Heilung für Michael Schumacher. Und es wäre schon sehr verwunderlich, wenn Corinna Schumacher nicht umgehend alle Hebel in Bewegung setzten würde, um auch diese Möglichkeit voll und ganz auszuschöpfen. Auch wenn es nur ein blasser Lichtstrahl am Horizont für Schumi und seine Familie ist, jede neue Hoffnung für Michael Schumacher wird von seiner Familie als Chance genutzt. HIER im Video seht ihr, WER Schumi jetzt Hoffnung geben könnte: