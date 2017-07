Michael Schumacher: Sensationelles neues Foto

Das ist wirklich eine tolle Woche: Am 10. Juli wird Michael Schumacher offiziell von Bundesinnenminister Thomas de Maizière in Marburg in die "Hall of Fame" des deutschen Sports aufgenommen. Erstmals ist es eine Publikumsentscheidung: Rund 180.000 Fans haben dafür ihre Stimme abgegeben.

Michael Schumacher: Das sagt seine Managerin zu seinem Zustand

Zuvor fand am 3. Juli in Mainz erneut das Fußball-Benefizspiel für die Stiftung der Formel-1-Legende statt. Für Michael Schumacher war dieses Ereignis immer eine Herzensangelegenheit. "Ich habe immer daran geglaubt, niemals aufzugeben und immer weiter zu kämpfen, auch wenn es nur die geringste Chance gibt", sagte er 2007.

Heute führt Corinna diese Initiative in seinem Namen fort - auf seiner offiziellen Internetseite. Dort ist nun auch ein sensationelles neues Bild gepostet worden. Was es damit auf sich hat, erfahrt Ihr im Video: