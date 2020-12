Abby Dalton: Die Schauspielerin ist tot

Den meisten Zuschauern dürfte Abby aus der beliebten Serie "Falcon Crest" bekannt sein. Dort spielte sie seit 1981 die Rolle der Julia Cumson. Diese verkörperte sie fünf Jahre lang, bis 1986.

Als Teenager nahm sie nicht nur Tanzunterricht, sondern arbeitete auch nebenbei als Model. Aber auch die ersten kleinen Schauspieljobs hat sie ergattert. Ihren Durchbruch schaffte die Schauspielerin dann bereits 1957. Damals gab sie im Film "Rocky All Night" ihr Debüt. Ab 1959 war sie dann in der Serie "Hennesey" zu sehen. Ein riesen Erfolg, der Abby sogar 1961 eine Nominierung bei den Emmys brachte.

Abby Dalton spielte aber auch große Hauptrollen in den Sendungen "The Joey Bishop Show" und "The Jonathan Winters Show". Und sie ergatterte viele Gastrollen in Serien wie "Mord ist ihr Hobby", "Love Boat" oder "Hotel".

