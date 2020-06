Fashion & Beauty

So leicht hält sich Profi-Tänzerin Isabel Edvardsson in Shape! Diese Tipps und Tricks kann JEDER in seinen Alltag integrieren!

Wow, was für eine coole Veränderung! Sarah Harrison überrascht die Fans mit einem neuen Look.

Dem auffälligen Augen-Make-up von Schauspielerin January Jones geben wir sofort grünes Licht. So schminkt man den Look nach!

Pamela Reif glänzt in ihren Videos nicht nur mit coolen Workouts und gesunden Rezepten, sondern auch mit ihren traumhaft schönen Haaren. Jetzt verrät die Fitness-Influencerin, mit welchen Tricks sie ihre blonde Mähne so richtig zum Strahlen bringt. Und das beste daran: Es ist ganz easy nachzumachen.

Wow, was für eine coole Veränderung! Stefanie Giesinger überrascht ihre Fans mit einem ganz neuen Look!

Wow, was für eine coole Veränderung! Fürstin Charlène überrascht ihre Fans mit einem komplett neuen Look!

Notwendiges Übel oder schickes Accessoire? Mundschutz ist, was du draus machst! Denn seit die Maske Pflicht ist, stellen unzählige Labels Masken her, teilweise sogar zum Selbstkostenpreis. Wir zeigen dir die coolsten Modelle von Amazon, About You und Co. zum Nachshoppen!

Der Frühling steht vor der Tür! Doch was zieht man an? Cathy Hummels zeigt unsas perfekte Frühlings-Outfit!

Internet-Star und Entertainer Riccardo Simonetti bringt seine erste eigene Fashion Kollektion mit dem Label About You auf den Markt! Was hinter der "Equality"-Kollektion steckt, und wo ihr die Teile shoppen könnt, erfahrt ihr hier!

