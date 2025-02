"Make Love, Fake Love"-Sidar

Warum war er nicht wie Fabio & Max bei "Are You The One - Reality Stars in Love" dabei?

Bei "Make Love, Fake Love" lernten die Reality-TV-Zuschauer Sidar Sahin an der Seite seiner Mitstreiter Fabio und Max erstmals kennen. Später sah man die beiden anderen in der VIP-Staffel von "Are You The One" wieder. Warum war Sidar dann nur bei der Normalo-AYTO-Staffel dabei?