Bunt und kultig überrollten uns die 90er Jahre. Es war eine Zeit des Aufbruchs und der medialen Neuorientierung. Ob kultige Serien, zuckersüße Boyband-Stars, ungewöhnliches Spielzeug oder extravagante Mode, in den 90ern war einfach alles ein bisschen knalliger. Bis heute fasziniert kein Jahrzehnt so sehr wie die Ära von Neon-Farben, Buffalos und Tamagotschis. Gemeinsam begeben wir uns auf eine Zeitreise und werfen einen Blick auf die heißesten Stars der 90er.

Dank digitaler Revolution veränderte sich die Medienlandschaft in den 90er Jahren rasant. Neue Talkshow-Formate sprossen aus dem Boden, der Musiksender VIVA ging auf Sendung und die Erotik-Spielshow „Tutti Frutti“ sorgte für brisante Schlagzeilen. Während die Stars der 90er noch Stapelweise Kassetten und CD’s verkauften, waren MP3-Format und Spotify noch nicht mal geboren.

Musikstars der 90er: Von Eurodance bis Britpop alles unter einem Hut!

Ob Eurodance, Boyband-Pop oder Grunge, kaum ein Jahrzehnt hat musikalisch so viel auf dem Kerbholz wie die 90er Jahre. Dank vieler verschiedener Musikrichtungen kam wirklich jeder Fan auf seine Kosten.

Mit ihren unzähligen Nummer-Eins-Hits brachten die Vengaboys, Blümchen und Co die Eurodance-Szene ein ganzes Jahrzehnt lang zum Beben. Während kreischende Teenies für die Backstreet Boys oder N’Sync schwärmten, entfachen Madonna und die Spice Girls eine Feminismus-Welle. Die Musik der 90er Jahre war nicht nur Unterhaltung, sondern viel mehr eine Lebenseinstellung für eine ganze Generation an Suchenden. Kein Wunder, dass die Nummer-Eins-Hits von Haddaway und Co bis heute auf keiner 90er-Party fehlen dürfen. Mit Intouch erfahrt ihr, welche Stars der 90er noch immer im Showbiz unterwegs sind!

Filmstars der 90er: Was wurde aus unseren Serienhelden?

Doch nicht nur musikalisch, sondern auch schauspielerisch überzeugte das Jahrzehnt der 90er auf ganzer Länge. Mit „Full House“, „Eine schrecklich nette Familie“ oder „Gilmore Girls“ flimmern bis heute erfolgreiche Serien der 90er Jahre über die Mattscheibe. Unvergessen bleiben der Humor und die Marotten unserer Lieblings-Serienstars. Ob glückliche Hochzeit, dramatische Scheidung oder doch ein überraschendes Comeback, auf Intouch erfahrt ihr was wirklich aus euren Idolen und Vorbildern der 90er Jahre geworden ist!