Erst am vergangenen Freitag feierten Massimo Sinató und Lili Paul-Roncalli ihren "Let's Dance"- Sieg! Doch jetzt das Unerwartete...

Autsch! "Let's Dance"-Star Kathrin Menzinger hat sich kurz vor der großen "Profi-Challenge" an der Hand verletzt.

Ob Oliver Pocher das wohl so lustig findet? "Let's Dance"-Juror Joachim Llambi beleidigte ihn vor laufender Kamera.

Was für eine Überraschung! Oana Nechiti stand wieder auf dem "Let's Dance"-Parkett.

Lili Paul-Roncalli ist überglücklich! Endlich kann sie wieder in den Zirkus zurückkehren...

Schnipp, schnapp - Haare ab! Profitänzerin Christina Luft hat sich nach der "Let's Dance"-Staffel einen neuen Look zugelegt.

Luca Hänni und Christina Luft tanzten sich bei "Let's Dance" in die Herzen der Zuschauer. Jetzt packt sie über die emotionale Zusammenarbeit aus.

Bei Motsi Mabuse ist die Luft raus! Sie will sich aus der Öffentlichkeit zurückziehen.

Bei „Let’s dance“ gerät die Prominenz ins Schwitzen. In der Show werden Berühmtheiten ein professionelle Tänzer an die Seite gestellt und gemeinsam werden diverse Choreographien erarbeitet. Einmal pro Woche wird die Show live im TV übertragen und die Tanzpaare müssen versuche, Jury und Zuschauer zu überzeugen.



Deutschlands beliebtestes Trash-Format

„Let’s dance“ hat tatsächlich recht wenig mit Trash-TV zu tun. Zwar gehen die Promis an ihre Grenzen, aber eben in sportlicher Hinsicht. Es ist lediglich ein fairer Wettkampf. Am 3. April 2006 fiel der Startschuss zur ersten Staffel und seitdem ist die Show sehr beliebt beim RTL-Publikum.



Stars aus allen Bereichen schwingen bei „Let’s dance“ das Tanzbein

Egal ob Schauspieler, Model, Sportler, Musiker oder Politiker, bei „Let’s dance“ darf jeder tanzen. Der Sender würfelt meist eine recht bunte Mischung zusammen. Die Kandidaten müssen mit Können und Sympathie überzeugen, welchem Bereich sie ihren Promistaus verdanken, ist dabei ziemlich egal.

Mittlerweile wurde bereits ein neues Showkonzept entwickelt. „Stepping Out“ funkioniert ähnlich wie „Let’s dance“. Allerdings treten bei dem Format Promis mit ihren Lebensgefährten an und werden eben nicht einem Profitänzer zugewiesen. Diese Variante der Promitanzshow soll 2015 starten.