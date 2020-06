Herzogin Meghan

Meghan Markle: Kurzbiografie

1981 wird Meghan Markle in Los Angeles als Tochter einer afroamerikanischen Yoga-Lehrerin und eines irisch-niederländischen Kameramanns und Lichtregisseurs geboren. Deshalb verbrachte sie fast ihre gesamte Kindheit an diversen Sets, zum Beispiel am Set von „Eine schrecklich nette Familie“. Im Anschluss studierte sie Internationale Beziehungen und Theater an der Northwestern University. Danach arbeitete Meghan Markle kurz in Bueno Aires – und von da aus ging es direkt nach Hollywood, als sie beim Heimatbesuch in Los Angeles von einem Agenten entdeckt wurde. Der verschaffte ihr allerdings nur kleinere Rollen, zum Beispiel in „General Hospital“ oder „Knight Rider“.

Meghan Markle: Mit „Suits“ schaffte sie den Durchbruch

Ihren Durchbruch hatte Meghan Markle dann als Anwaltsgehilfin Rachel Zane in der Juristen-Serie „Suits“. 2011 heiratete die Schauspielerin den Talent-Manager Trevor Engelson, von dem sie sich aber zwei Jahre später wegen „unüberbrückbaren Differenzen“ wieder scheiden ließ. Gerüchten zufolge soll es allerdings nichts so freundschaftlich abgelaufen sein, wie sie behauptete.

Meghan Markle und Prinz Harry

2016 warb Prinz Harry in Toronto, wo Meghan wohnte, für seine „Invictus Game“ – und die beiden lernten sich kennen und kurz darauf lieben. Eine gemeinsame Freundin hatte zum Abendessen eingeladen, um die beiden zu verkuppeln.

Mit Erfolg! Die ersten Monate ihrer Beziehung hielten die beiden aber zunächst streng geheim, Meghan soll sogar im Kofferraum zu Harrys Wohnbereich im Kensington Palace gefahren worden sein, um nur keine Aufmerksamkeit zu erregen. Aber die Bombe platzte, als Fans der Schauspielerin ihre häufigen London-Besuche mit einigen Instagram-Posts der Schauspielerin in Verbindung brachten.

Die Folge: Meghan wurde aufgrund ihrer afroamerikanischen Wurzeln massiv rassistisch angefeindet, wogegen sich Harry mit einem eher ungewöhnlichen offiziellen Brief des Hofes wehrte. Heute haben sie mit der medialen und weltweiten Aufmerksamkeit kein Problem mehr.

Im September 2017 zeigten sie sich dann öffentlich Hand in Hand, Anfang November wurde ihre Verlobung bekanntgegeben.

Im Mai 2018 traten Meghan Markle und Prinz Harry endlich vor den Traualtar. In einer romantischen Zeremonie schlossen sie den Bund der Ehe. Jetzt tragen sie den Titel Herzog und Herzogin von Sussex.

Meghan Markle: Drama um ihre Familie

Doch auch wenn die Liebe von Meghan Markle und Prinz Harry wie im Märchen ist, ihre Familie ist da eher das Gegenteil!

Die Halbgeschwister der Amerikanerin gaben vor der Hochzeit zahlreiche Interviews und hatten kaum gute Worte für ihre berühmte Schwester übrig. Ihr Bruder Thomas Markle Jr. Schreib sogar einen offenen Brief an Harry um ihn zu warnen Meghan nicht zu heiraten.

Der Vater der Beauty stellte Paparazzi-Bilder und verkaufte sie. Diese Aktion war ihm so peinlich, dass er sogar als Gast bei der Hochzeit absagte. Und dass, obwohl er seine Tochter sogar zum Altar führen sollte. Obwohl er seine Meinung änderte, musste er wegen einer Herzattacke trotzdem zu Hause bleiben. Am Ende feierte nur Meghan Markles Mutter Doria mit ihrer Tochter….