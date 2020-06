Bald steht der Sommer wieder vor der Tür. Wer sich jetzt schon ein bisschen in Form bringen will, der sollte sich den Matcha-Shake von Attila Hildmann nicht entgehen lassen!

Auf Kohlenhydrate verzichten? Bloß nicht! Wir vertrauen in Sachen Ernährung jetzt lieber Doutzen Kroes und Co...

Fast Food tut so gut – aber am liebsten genießen wir es ganz langsam… Und mit vielen healthy Zutaten!

So leicht hält sich Profi-Tänzerin Isabel Edvardsson in Shape! Diese Tipps und Tricks kann JEDER in seinen Alltag integrieren!

Wahnsinn, Adele ist kaum wiederzuerkennen. 45 Kilogramm leichter strahlt die sonst so kurvige Sängerin 2020 in die Kamera. Das Geheimnis ihrer Body-Transformation ist die Sirtfood-Diät. Doch wie funktioniert das eigentlich?

Pamela Reif glänzt in ihren Videos nicht nur mit coolen Workouts und gesunden Rezepten, sondern auch mit ihren traumhaft schönen Haaren. Jetzt verrät die Fitness-Influencerin, mit welchen Tricks sie ihre blonde Mähne so richtig zum Strahlen bringt. Und das beste daran: Es ist ganz easy nachzumachen.

Ihrer Liebe zu Schuhen verdankt Claudia Obert heute ihre erfolgreiche Geschäftsidee. In ihren Shops in Hamburg und Berlin bietet die emsige High-Society-Lady Top-Mode und Designer-Heels unwiderstehlich günstig an. Mit diesem Trick verdient sie ein Vermögen...

Abnehm-Tricks, Food-Trends, alles rund um Ernährung, Wellness, Psychologie und Technik-Neuheiten findest du in den Lifestyle-News bei InTouch Online.

Lifestyle: Alle Neuigkeiten und Trends

Wir verraten dir, was bei den Stars und Sternchen gerade angesagt ist, welches Figur-Geheimnis die VIPs hüten und welcher neue Fitness-Trend in Hollywood gerade hohe Wellen schlägt. Auf welche neue Diät schwören Kim Kardashian & Co.? Welche Sportart bringt die „Victoria’s Secret“-Models am schnellsten in Topform? Wie bekommst du deinen Body am schnellsten Bikini-fit? Hier erfährst du es!

Auf unserer Lifestyle-Seite plaudern wir auch aus, wie die Stars wohnen, an welchen Interior-Accessoires gerade niemand vorbeikommt und wo die Schönen und Reichen am liebsten Urlaub machen.

Bleibe up to date mit den InTouch-Lifestyle-News

Lifestyle – das umfasst all die Dinge, die das Leben einfach schöner machen. Bei InTouch Online erfährst du, welche Trends du gerade auf keinen Fall verpassen solltest. Auf welche App fahren die Promis ab? Welches Smartphone passt zu dir? Und welches Update bei WhatsApp und Instagram solltest du dir sofort holen? Wir liefern dir in unseren Lifestyle-News eine bunte Themenmischung, die dich immer up to date hält.

Spannende Persönlichkeitstests und mehr!

Außerdem findest du auf unserer Lifestyle-Seite unterhaltsame Psycho-Tests, die dir verraten, wie du wirklich tickst. Was sind deine Stärken und Schwächen? Welchen Star solltest du am besten daten? Und wie hoch ist dein IQ? Das findest du ganz easy mit unseren Persönlichkeitstests heraus – und die Ergebnisse kannst du direkt mit deinen Freunden teilen.

Ob brandaktuelle News, Interviews, Produktvorstellungen oder Service-Themen – bei den Lifestyle-News von InTouch Online ist für jeden garantiert etwas Spannendes dabei. Schau’ doch mal vorbei und hol‘ dir deine Portion Trend ab.