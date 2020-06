Oh je! Was hat sich Herzogin Meghan nur dabei gedacht? Die jüngste Enthüllung über die Beauty sorgt nun erneut für ordentlich Aufsehen...

Prinz William: Kurzbiografie

Prinz William wurde 1982 in London geboren. Er ist der Sohn von Prinz Charles und der 1997 verstorbenen Prinzessin Diana. Sie kam bei einem Autounfall ums Leben. William hat außerdem einen jüngeren Bruder: Prinz Harry. Der 1,91 Meter große Strahlemann William steht nach seinem Vater Charles an zweiter Stelle der britischen Thronfolge.

Romantische Hochzeit mit Catherine

Im April 2011 gaben sich Prinz Harry und Catherine Middleton das Ja-Wort. Die beiden sind –mit einer kurzen Unterbrechung im Jahr 2007- bereits seit 2002 ein Paar. Inzwischen hat das Ehepaar drei gemeinsame Kinder namens George (2013), Charlotte (2015) und Louis (2018). Die Familie lebt gemeinsam im Kensington-Palast.

Militärische Karriere

Bevor Prinz William seine eigene Familie gründete, legte er seinen Schulabschluss in den Fächern Biologie, Geographie und Kunstgeschichte ab. 2001 begann der Prinz ein Studium der Kunstgeschichte, wechselte 2003 jedoch zum Fach Geographie und erhielt seinen Master of Arts. Anschließend wurde er in die Militärakademie aufgenommen und absolvierte dort eine Ausbildung. 2008 absolvierte er zusätzlich eine Ausbildung zum Piloten bei der Royal Air Force. Zwischendurch war William immer wieder ehrenamtlich tätig.

Die Familie steht für Prinz William im Vordergrund

2013 beendete Prinz William seine militärische Karriere. Diese Entscheidung hing mit der Geburt seines Sohnes George zusammen. Seither widmet der Prinz sich karitativen Aufgaben. So liegen ihm beispielsweise viele gemeinnützige Organisationen am Herzen. William hat außerdem drei Patenkinder. Wenn er nicht gerade unterwegs ist, treibt er liebend gerne Sport. Er reitet gern, schwimmt, spielt Tennis oder Golf. Außerdem fährt er jedes Jahr Ski – eines seiner größten Hobbys!