So leicht hält sich Profi-Tänzerin Isabel Edvardsson in Shape! Diese Tipps und Tricks kann JEDER in seinen Alltag integrieren!

Wahnsinn, Adele ist kaum wiederzuerkennen. 45 Kilogramm leichter strahlt die sonst so kurvige Sängerin 2020 in die Kamera. Das Geheimnis ihrer Body-Transformation ist die Sirtfood-Diät. Doch wie funktioniert das eigentlich?

Und plötzlich steht der Sommer wieder vor der Tür! Zeit, die Bikinis aus dem Schrank zu holen – oder? So manch einer hat sich schon mit unerwünschten Fettpölsterchen am Bauch herumschlagen müssen. Doch wie wird man die Pfunde wieder los? InTouch Online wirft einen genauen Blick auf die Diäten der Stars und verrät, mit welchen Tricks sie sich in Form halten. Was funktioniert und wovon sollte man lieber die Finger lassen?

Promis und der Wunsch nach Perfektion

Wer im Rampenlicht steht, wird ständig genau unter die Lupe genommen. Verständlich, dass viele Promis deshalb schlank, jung und strahlend aussehen wollen. Doch während manche auf gesunde Methoden wie Sport und eine gesunde Ernährung zurückgreifen, schwören andere Stars auf drastischere Mittel zum Abnehmen! Wir nehmen alle genau unter die Lupe!

Abnehmen: So machen es die Stars!

Wie schafft es Barbara Schöneberger eigentlich, ihr Gewicht zu halten? Was tun die Models von Victoria’s Secret, um in Form zu bleiben? Und wie hat Dieter Bohlen es geschafft, in nur sechs Wochen sagenhafte 11 Kilo abzunehmen? InTouch Online hat die Antworten, nach denen du suchst!

Die Abnehm-Tricks der Reichen und Schönen

Es ist kein Geheimnis, dass Promis großen Wert auf ihr Aussehen legen. Wir verraten dir, wie Herzogin Kate ihren After-Baby-Body in Form bringt, wie Kim Kardashian ihre Cellulite bekämpft und auf welche Tricks zum Abnehmen Sophia Thiel schwört!