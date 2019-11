Low Carb, Paleo oder vegan – die Ernährungskonzepte der Stars sind vielfältig. Doch in einer Sache sind sich die Promis einig: lecker und gesund muss es sein!

Viele VIPs sind echte Profis am Herd: Ob Eva Longoria, Cathy Hummels oder Alessandra Ambrosio – in ihrer Freizeit leben sie ihre Koch-Leidenschaft voll aus. Viele prominente Hobby-Köche haben sogar schon eigene Kochbücher mit ihren gelungensten Rezepten herausgebracht.

Bei InTouch Online findest du die besten Star-Rezepte zum Nachkochen. Ob mit Schlank-Effekt oder einfach nur sündhaft lecker – bei diesen Gerichten ist garantiert für jeden Foodie etwas dabei.

Weil die meisten Stars auf einen schlanken Body achten, bedeutet das für den Speiseplan: Nichts ist verboten – aber vor allem vitaminreiche, frische Lebensmittel landen auf dem Teller, zum Beispiel Smoothies, Salate, Sushi und Obst als Snack.

Bei so einer ausgewogenen Ernährung sind dann auch Sünden erlaubt. Pizza oder Pasta muss ab und zu mal sein – das ist auch bei den Stars so. So klappt es auch mit dem Wohlfühl-Gewicht – ganz ohne Hungern und Kalorienzählen.