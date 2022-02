Bei "Germany's Next Topmodel" sucht Modelmama Heidi Klum seit 2006 jährlich nach dem schönsten Mädchen Deutschlands. Ob Lena Gercke, Lovelyn Enebechi oder Stefanie Giesinger, viele Gewinnerinnen der erfolgreichen Casting-Show sind heute in der Mode- und Fernsehlandschaft zu Hause. Alle Infos zu GNTM 2022, Heidi Klum und den Topmodels findet ihr weiter unten.

Spieglein, Spieglein an der Wand – wer ist die Schönste im Heidi-Land? Ab dem 3. Februar macht sich die Model-Mama wieder daran, zum 17. Mal unter den zahlreichen Bewerberinnen "Germany's Next Topmodel" (donnerstags, 20.15 Uhr, ProSieben) zu küren!

Ihre Karriere begann Heidi Klum Anfang der 90er Jahre auf dem Laufsteg, doch heute gilt die GNTM-Chefin längst als erfolgreiche Geschäftsfrau und Unternehmerin. Mit viel Fleiß und einer unbändigen Energie hat sich das Supermodel ein Vermögen in Millionen-Höhe erarbeitet. Und ihr Geld wächst kontinuierlich weiter - so auch 2021! Wie reich ist Heidi Klum heute wirklich?

Am Donnerstag startete die neue Staffel von "Germany's next Topmodel". Leni Klum hat nun verraten, welche Kandidatin ihre Favoritin ist.

Paulina Stepowska will „Germany’s Next Topmodel” 2022 werden – und das mit reifen 32 Jahren! Jetzt packt die hübsche GNTM-Kandidatin über ihre Zukunftspläne, ihren Freund und ihren außergewöhnlichen Job aus...

Alljährlich öffnet Heidi Klum einem Nachwuchsmodel bei „Germany's Next Topmodel“ die Türen in die Mode-Szene. Ob New York, Mailand oder Tokio, den GNTM-Gewinnerinnen steht nach der ProSieben-Castingshow die Welt offen. Wer ist heute auf den internationalen Laufstegen zu Hause und für welche Siegerin war die aufregende Reise schneller vorbei als gedacht?

2020 räumte Jacky Wruck den Titel als „Germany’s Next Topmodel“ ab. Doch führte der Sieg die Topmodel-Gewinnerin wirklich vom hessischen Bauernhof in die internationalen Mode-Metropolen? Ein Jahr später steht GNTM-Jacky Rede und Antwort.

Einzigartige Nachwuchsmodels, internationale Designer und on top Stimmungskanone Heidi Klum – die 17. Staffel von „Germany’s Next Topmodel“ wird außergewöhnlicher als je zuvor. Kandidatinnen, Sendetermine oder Fotografen, wir verraten euch schon vorab alles was ihr über GNTM 2022 wissen müsst.

Ab dem 3. Februar 2022 hallt es zum 17. Mal aus dem ProSieben-Studio „Meeedchen“. Unverkennbar: Model-Mama Heidi Klum sucht wieder nach „Germany's Next Topmodel“. Auf welche hochkarätigen Juroren dürfen sich die Nachwuchs-Models in diesem Jahr in der GNTM-Jury freuen?

Ab dem 3. Februar 2022 hallt es zum 17. Mal aus dem ProSieben-Studio „Meeedchen“. Unverkennbar: Model-Mama Heidi Klum sucht wieder nach „Germany's Next Topmodel“. Auf welche hochkarätigen Juroren dürfen sich die Nachwuchs-Models in diesem Jahr in der GNTM-Jury freuen?

Einzigartige Nachwuchsmodels, internationale Designer und on top Stimmungskanone Heidi Klum – die 17. Staffel von „Germany’s Next Topmodel“ wird außergewöhnlicher als je zuvor. Kandidatinnen, Sendestart oder Drehorte, wir verraten euch schon vorab alles was ihr über GNTM 2022 wissen müsst.

Was passiert bei "Germany's Next Topmodel"?

"Nur eine kann "Germany's Next Topmodel" werden..." Seit der Erstausstrahlung 2006 gehört "Germany's Next Topmodel" auf ProSieben zu den erfolgreichsten deutschen Casting-Shows. Von Tausenden mutigen Bewerberinnen erhalten nur eine Handvoll ausgewählte Kandidatinnen eine Einladung zum großen GNTM-Casting. Mit circa 20-30 Mädchen begibt sich Heidi Klum auf eine aufregende und lehrreiche Reise durch die Mode-Welt. Ob High-Fashion-Walk, Beauty-Casting oder Foto-Shooting, in jeder Folge der Staffel müssen die Nachwuchsmodels ihr Können in einer Challenge unter Beweis stellen. Nur wer das Gesamtpaket aus Schönheit, Ehrgeiz, Disziplin und Selbstbewusstsein mitbringt, schafft es nach mehreren spannenden Wochen ins große Finale von "Germany's Next Topmodel".

Juroren und Jury von GNTM

Anfangs wurde Modelmama Heidi Klum in der Jury durch Artdirector Thomas Hayo und Designer Michael Michalsky unterstützt. 2019 warf Heidi Klum, die auch als Produzentin der Show agiert, das Konzept über den Haufen. Seither sind wöchentlich wechselnde Gastjuroren aus der Fernseh-, Musik- und Mode-Szene bei GNTM zu Gast. So gehören 2021 unter anderem der Komiker Otto Waalkes und der Mode-Designer Manfred Thierry Mugler (Folge 1) zu den Stargästen der 16. Staffel.

Bei GNTM 2021 ist alles anders

Trotz Corona-Pandemie ließ sich Heidi Klum auch 2021 nicht die Möglichkeit nehmen nach "Germany's Next Topmodel" zu suchen. Doch in dieser Staffel warteten einige Veränderungen auf Models, Fans und Zuschauer. Statt in Los Angeles fanden die Dreharbeiten zur 16. Staffel von GNTM in Berlin statt. Auf ihre Luxus-Villa mussten die Kandidatinnen leider ebenfalls verzichten, doch dafür verwöhnte Heidi Klum ihre Model-Küken wie gewohnt mit Geschenken und Make-Up. Zum allerersten Mal hatte die GNTM-Chefin auch ihre Tochter Leni Klum zum Set mitgebracht, die gleich in der ersten Folge ihre Fähigkeiten in Gebärdensprache bei einer gehörlosen Kandidatin unter Beweis stellen durfte.

GNTM: Alle Gewinnerinnen auf einen Blick

Seit Lena Gercke 2006 als erstes deutsches Model die ProSieben-Casting-Show gewann, sind 14 weitere Mädchen in ihre Fußstapfen getreten. Während einige GNTM-Models die internationalen Laufstege erobern, ist es um andere Kandidatinnen heute still geworden. Hier seht ihr alle GNTM-Gewinnerinnen der letzten 15 Staffeln: