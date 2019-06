Nutzungsbedingungen

Die Internetseiten unter intouch.wunderweib.de (im Folgenden "Webseite") sind ein Angebot der Bauer Xcel Media Deutschland KG (im Folgenden auch "wir", "uns"), ein Unternehmen der Bauer Media Group. Diese Nutzungsbedingungen legen die Voraussetzungen für die Nutzung unserer Webseite fest. Durch die Nutzung unserer Webseite erklären Sie sich damit einverstanden, an diese Nutzungsbedingungen in ihrer jeweils geltenden Fassung gebunden zu sein. Bitte halten Sie sich über Aktualisierungen der vorliegenden Nutzungsbedingungen regelmäßig auf dem Laufenden.

Erreichbarkeit und Änderung der Webseite

Wir sind bemüht, eine ständige Erreichbarkeit unserer Webseite sicherzustellen. Es ist jedoch nicht ausgeschlossen, dass aus technischen Gründen oder zu Wartungszwecken die Webseite und die darauf befindlichen Inhalte mit oder ohne vorherige Ankündigung vorübergehend nicht erreichbar sind. Ein Anspruch des Nutzers auf eine ununterbrochene Erreichbarkeit der Webseite besteht nicht. Wir sind dazu berechtigt, die Inhalte auf der Webseite jederzeit ohne Ankündigung zu ändern oder den Betrieb der Webseite einzustellen.

Urheberrechte, Kennzeichenrechte und sonstiges geistiges Eigentum

Die gesamten Inhalte dieser Webseite (einschließlich der Texte, Bilder, Audio- und Videomaterialien, Datenbanken, Marken, Designs und Logos) sind urheberrechtlich und kennzeichenrechtlich geschütztes geistiges Eigentum der Bauer Xcel Media Deutschland KG oder anderer verbundener Unternehmen der Bauer Media Group. Auch von Dritten eingestellte Inhalte sind nicht frei benutzbar, sofern diese für die jeweiligen Rechteinhaber als geistiges Eigentum oder durch sonstige Rechte geschützt sind.

Sie dürfen die von uns auf unserer Webseite öffentlich zugänglichen Inhalte betrachten, ausdrucken oder auf Speichermedien speichern, solange und soweit die Inhalte ausschließlich zu privaten und nicht für unmittelbare oder mittelbare kommerzielle oder gewerbliche Zwecke genutzt werden. Ohne unsere ausdrückliche vorherige Zustimmung ist es nicht erlaubt, die Inhalte zu verändern, zu bearbeiten oder Copyright-Hinweise oder andere Hinweise auf geistige Eigentumsrechte zu entfernen.

Die (auch nur teilweise) Veröffentlichung der Inhalte der Webseite, ihre öffentliche Zugänglichmachung oder sonstige öffentliche Nutzung ist – online wie offline – nur mit unserer vorherigen Zustimmung zulässig. Wir werden diese Zustimmung, etwa für einen Bericht über unser Angebot, nach vorheriger Anfrage grundsätzlich gerne erteilen.

Verbot von Screen-Scraping

Ohne unsere ausdrückliche Zustimmung ist es ferner untersagt, Inhalte unserer Webseite ganz oder teilweise mithilfe von technischen Hilfsmitteln und insbesondere sog. Screen-Scraping Technologien wie z.B. Crawlern oder Bots zu durchsuchen, zu kopieren, öffentlich zugänglich zu machen oder in sonstiger Weise zu verwenden.

Newsletter

Sie haben an verschiedenen Stellen unserer Webseite die Möglichkeit, sich für den kostenlosen Versand verschiedener Newslettern anzumelden, die Sie in regelmäßigen Abständen über aktuelle Aktionen und Inhalte informieren. Die Newsletter können jederzeit ohne Angabe von Gründen abbestellt werden. Angaben der damit verbundenen Erhebung, Verarbeitung und Nutzung von personenbezogenen Daten finden sich in unseren Datenschutzhinweisen.

Teilnahme an Gewinnspielen

Wir bieten auf unserer Webseite zu unterschiedlichen Zeitpunkten auch die Teilnahme an verschiedenen Gewinnspielen an. Die Teilnahmebedingungen für die Gewinnspiele sind dabei auf den Internetseiten, über die die Teilnahme an dem Gewinnspiel möglich ist, jeweils gesondert ausgewiesen.

Soweit keine gesonderten Teilnahmebedingungen ausgewiesen sind, gelten für eine Gewinnspielteilnahme die folgenden Bedingungen: Der Teilnahmeschluss erfolgt mit Deaktivierung eines Gewinnspiels. Teilnahmeberechtigt sind volljährige Internetnutzer mit Wohnsitz in Deutschland mit Ausnahme der Mitarbeiter der Unternehmen der Bauer Media Group, sowie deren jeweilige Angehörige. Teilnahmen im Wege der Einschaltung Dritter, z.B. Gewinnspielagenturen, werden nicht berücksichtigt. Unter allen Einsendungen wird der Gewinner im Losverfahren ermittelt und anschließend per E-Mail benachrichtigt. Erfolgt innerhalb 14 Tagen keine Rückmeldung, erlischt der Anspruch auf den Gewinn. Barauszahlung oder Tausch des Gewinns sind nicht möglich. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Bestellung von Zeitschriften-Abonnements

Über unsere Webseite können außerdem Zeitschriften bestellt und Verträge über Zeitschriften-Abonnements abgeschlossen werden. Die hierfür jeweils geltenden Bedingungen sind auf den Internetseiten, über die die Bestellung der Zeitschriften angeboten wird, gesondert ausgewiesen. Bitte beachten Sie, dass Vertragspartner für den Abonnementvertrag regelmäßig nicht die Bauer Xcel Media Deutschland KG ist, sondern andere Unternehmen der Bauer Media Group.

Haftungsgrundsätze

Der Besuch und die Nutzung unserer Webseite erfolgt auf eigene Verantwortung des Nutzers. Eine Haftung für leicht fahrlässige Pflichtverletzungen ist ausgeschlossen, sofern diese nicht Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit betreffen oder Ansprüche nach dem Produkthaftungsgesetz berührt sind. Unberührt bleibt ferner die Haftung für die Verletzung von Pflichten, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrages überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der Nutzer regelmäßig vertrauen darf ("wesentliche Vertragspflichten"). Im Fall der Verletzung wesentlicher Vertragsplichten sind Schadensersatzansprüche des Nutzers jedoch auf den Ersatz vertragstypischer, vorhersehbarer Schäden beschränkt. Die gleichen Haftungseinschränkungen gelten für Pflichtverletzungen der gesetzlichen Vertreter und Erfüllungsgehilfen der Bauer Xcel Media Deutschland KG.

Wir übernehmen im Rahmen der oben genannten Einschränkungen insbesondere keine Haftung für unbefugte Zugriffe Dritter auf den Inhalt der Webseite oder für Manipulationen durch Dritte sowie für eine mögliche Übertragung von Computerviren, Computerwürmern, Trojanischen Pferden oder anderen schadhaften Programme. Der Nutzer ist verpflichtet, eigene Vorkehrungen zum Schutz des eigenen Rechners vor derartigen schadhaften Programmen zu treffen, insbesondere eine Antiviren-Software zu installieren und die jeweils aktuellen Antiviren-Definitionen zu verwenden.

Haftung für Nutzer- und Drittinhalte sowie Links

Für Inhalte, die von Nutzern unserer Webseite oder sonst von Dritten veröffentlicht werden ("Drittinhalte") haften wir nur nach den oben genannten Haftungsgrundsätzen. Wir sind nicht verpflichtet, Drittinhalte hinsichtlich ihrer Vollständigkeit, Richtigkeit, Aktualität, Freiheit von Rechten Dritter und hinsichtlich ihrer Übereinstimmung mit gesetzlichen Bestimmungen zu überwachen.

Zu Drittinhalten in diesem Sinne zählen auch Inhalte von externen Webseiten, zu denen der Nutzer einen Hinweis durch einen elektronischen Verweis ("Link") auf unserer Webseite erhält. Das Setzen solcher Links erfolgt ausschließlich zum Zwecke der Information und als zusätzlicher Service für die Nutzer der Webseite, ohne dass wir damit eine Empfehlung, Zustimmung oder Unterstützung hinsichtlich der verlinkten Inhalte ausdrücken oder uns diese zu Eigen machen möchten. Zum Zeitpunkt der Verlinkung durch uns waren keine rechtswidrigen Inhalte auf den verlinkten Webseiten erkennbar. Allerdings haben wir weder auf die Gestaltung noch auf die Inhalte der verlinkten Internetseiten Einfluss. Vielmehr ist für die Gestaltung und Inhalte der verlinkten Webseiten ausschließlich deren jeweiliger Betreiber verantwortlich. Wir übernehmen daher keine Gewähr oder Verantwortung für den Bestand, die Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Rechtmäßigkeit der Gestaltung und Inhalte verlinkter Webseiten.

Datenschutz

Informationen zur Erhebung, Verarbeitung, Nutzung und zum Schutz Ihrer personenbezogenen Daten bei der Benutzung unserer Webseite können Sie den Datenschutzhinweisen, unserer Cookies Policy und den Angaben zur nutzungsbasierten Online-Werbung entnehmen.

Änderungen dieser Nutzungsbedingungen

Wir können die Inhalte dieser Nutzungsbedingungen von Zeit zu Zeit im Einklang mit den gesetzlichen Bestimmungen ändern, etwa um Anpassungen an die zur Verfügung gestellten Inhalte vorzunehmen. Sobald eine Änderung der Nutzungsbedingungen erfolgt, werden wir die jeweils aktuelle Fassung auf dieser Seite zur Verfügung stellen. Es gelten jeweils diejenigen Nutzungsbedingungen, die zu dem Zeitpunkt in Kraft sind, zu dem unsere Webseite genutzt wird.

Stand: 26.05.2017