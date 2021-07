AWZ: Fan-Schock! Zwei Urgesteine verlassen die Soap

Serien-Fans von "Alles was zählt" müssen ganz stark sein. Nach 15 Jahren verabschiedet sich Julia Augustin in ihrer Rolle als Vanessa Steinkamp von der RTL-Serie. Doch das ist nicht der einzige Abschied: Lars Korten wird AWZ ebenfalls verlassen, welcher seit 2015 in der Rolle des Christoph Lukowski zu sehen war.