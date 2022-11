Amira & Oliver Pocher: Baby Nummer 3!

Gegenüber "BILD" verriet Amira nun, dass sie sich ein drittes Kind durchaus vorstellen könnte. "Ich will da nicht zu lange warten", erklärte die 30-Jährige. "Ich dachte bei unseren Kindern, dass die schon alle miteinander spielen können. Wenn es dann ein Nachzügler wird, ist er vielleicht der Außenseiter." Weiter verrät die Moderatorin, dass sie mit der Familienplanung noch nicht fertig sei und ein drittes Kind "definitiv in Frage" kommt. Das klingt stark danach, als wäre Baby Nummer 3 bereits in Planung!

Über eine mögliche Schwangerschaft gibt es bislang keine Informationen. Es bleibt also spannend...

Ihr wollt wissen, mit wem Oliver Pocher im Laufer der Jahre zusammen war? Im Video seht ihr alle seine Ex-Frauen im Überblick!