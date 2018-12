Anca Pop: Sängerin stirbt mit 34 bei Autounfall

Reddit this

Große Trauer in der Musikwelt: Die Sängerin Anca Pop ist im Alter von nur 34 Jahren verstorben.

Die rumänische Musikerin ist bei einem Autounfall ums Leben gekommen. Seit 2008 ist sie im Musikgeschäft, ihre größten Erfolge erzielte sie in den vergangenen 5 Jahren.

Sie stürzte mit ihrem Auto in die Donau

Am Sonntagabend war die Sängerin in der Grenzregion zu Serbien mit ihrem Fahrzeug unterwegs, wie "Mail Online" berichtet. Mit ihrem Auto soll sie in die Donau gestürzt sein - später wurde sie laut dem Medienbericht tot aufgefunden.

Nachdem ihre Schwester sie bei der Polizei als vermisst meldete, wurde eine Suchaktion eingeleitet. Die Ermittler versuchen derzeit herauszufinden, wie es zu dem Uunglück kommen konnte. Damals floh sie von Rumänien nach Jugoslawien und Kanada, später kehrte sie in ihre Heimat wieder zurück.