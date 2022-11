Andre Agassi: Verzweifelter Kampf um Steffi Graf

Wenn er morgens aufwacht und die Seite neben ihm im Bett leer ist, versetzt es ihm einen Stich. Seine geliebte Ehefrau Steffi ist nicht da!

Wie es aus Amerika heißt, soll die Ehe der Tennislegenden Andre Agassi und Steffi Graf kriseln. Krankheiten und Familienstreitigkeiten lasteten in den letzten Monaten so schwer auf ihnen, dass ihre Liebe darunter gelitten haben soll. Und Steffi häufiger in ihre Heimat Deutschland flieht . Nun kämpft Andre verzweifelt um seine Steffi! Er will sie zurückerobern.