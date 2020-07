Andreas Gabalier: Liebes-Comeback und Baby-Hammer - süße Sensation bahnt sich an

Kinder – ja oder nein? Ein Thema, an dem schon die stärksten Beziehungen zerbrochen sind. Davon kann Volks Rock’n’Roller Andreas Gabalier (35) ein Lied singen. Als er und Silvia Schneider (38) vor zehn Monaten überraschend ihre Trennung bekannt gaben, gesteht er ein: „Wenn du deinen Job so intensiv machst wie ich, bleibt nicht viel Raum für privates Glück.“ Privates Glück, das heißt in diesem Fall: Familienplanung! Gerade bei Silvia war der Wunsch nach Kindern da: „Ja, irgendwann schon“ wolle sie Nachwuchs mit ihrem Andreas haben. Doch irgendwann – das war ihr irgendwann zu spät. Die Folge: Trennung – trotz Liebe. Jetzt könnte sich das Blatt wenden und die zerbrochene Beziehung einen Aufschwung erleben.

Kehrt Andreas Gabalier zu Silvia zurück?

In einem Interview verrät Andreas Gabalier nämlich, warum er die vergangenen Jahre verhalten auf das Kinderthema reagiert hat. Nach den Selbstmorden seiner Schwester Elisabeth (†19) und seines Vaters Wilhelm (†50) verkraftet er keinen weiteren Verlust eines geliebten Menschen: „Aus einer Angst heraus habe ich das Thema wohl verdrängt und mich nur noch ausschließlich auf meinen Beruf und den Erfolg konzentriert.“