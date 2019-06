Andreas Gabalier: Süße Worte zur neuen Liebe!

Reddit this

Er füllt die großen Hallen und begeistert die Fans: wird gefeiert wie ein Rockstar. Und das genießt er in vollen Zügen. Doch sein Leben war nicht immer so ein Höhepunkt, wie es jetzt ist.

Andreas Gabalier: Böse Demütigung für seine Freundin Silvia

Andreas Gabalier hat seinen Vater verloren

Vor 13 Jahren nahm sich der Vater des Musikers das Leben. Kurz darauf beging auch seine Schwester . Für Andreas und seine Familie brach eine Welt zusammen. Bis heute fragt er sich nur: Wieso?! "Ich weiß bis heute nicht, warum Papa sich so auf grausame Weise tötete. Er war doch genauso ein lustiger Kerl wie ich", erklärte er vor zwei Jahren gegenüber "Closer".

Umso schöner, dass nicht nur er nach dieser Tragödie wieder strahlen kann, sondern auch seine Mutter Huberta Gabalier. Denn die ist mittlerweile wieder glücklich verliebt!

Neue Liebe für die Mama von Andreas Gabalier

Der neue Mann an der Seite von Huberta heißt Gert Rücker. Wie "Bunte" berichtet, sind die beiden schon seit einigen Jahren zusammen. Und nicht nur Huberta ist darüber unglaublich glücklich. Auch Andreas Gabalier freut sich riesig über das neue Liebesglück!

"Das ist ein Geschenk vom Himmel, dass man in diesen reiferen Semestern des Lebens nochmal einen Partner findet, der wirklich so zu einem passt und auch zur Familie passt. Wir haben ihn so herzlich aufgenommen", schwärmt der 34-Jährige gegenüber "Bunte".

Seit 2016 sind Huberta und ihr Schatz sogar verheiratet. "Wir haben mit dem Bert einen super coolen neuen Papa gefunden", freut sich der Volks-Rock‘n’Roller.