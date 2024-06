Angela Merkel: An SEINER Seite kann sie wieder Strahlen

Sie legt ihre Hand in seine, er strahlt sie an, sie lächelt zurück: Für Angela Merkel (69) und Emmanuel Macron (46) gibt es in diesem Moment nur das Hier und Jetzt. Für diese Begegnung beim Staatsbankett in Berlin hat sich die Altkanzlerin in Schale geworfen. Sie trägt ihr türkisfarbenes Lieblingskostüm. Die beiden begrüßen sich mit großem Hallo, ihr fröhliches Lachen zieht die Aufmerksamkeit auf sich. Dann beugt sich Macron zu ihr hinunter und küsst sie auf die Hand. Ganz nach dem Motto: Alten Freunden gibt man ein Küsschen... oder auch zwei.