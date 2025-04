Angelo Kelly: Bittere Abrechnung seines Sohnes

"Deine Psyche ist im Arsch, du hast ein Bein in der Klapse", rappt Gabriel über die Folgen der Tourjahre mit "Angelo Kelly & Family". Er beschreibt ein Leben voller Druck, Überforderung und Einsamkeit, in dem er seinen Freundeskreis verlor. Papa Angelo dürfte in diesen Zeilen seine Jugend wiedererkennen, die er als ständiger Reisender mit der "Kelly Family" verbracht hat. Vielleicht hätte er mehr tun sollen, um seinem Nachwuchs eine bessere Kindheit zu ermöglichen.

