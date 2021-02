Angelo Kelly: Das nächste Familiendrama bahnt sich an

Dass ausgerechnet Angelo in dieser Hinsicht so wenig Unrechtsbewusstsein zeigt, ist kaum nachvollziehbar, schließlich gibt er offen zu, dass das Promi-Leben seine eigene Jugend zerstört hat. Seit dem Song "An Angel" war er der Fan-Favorit der Family, wurde regelrecht verfolgt und belagert. Die Konzerte in den riesigen Hallen, das Gekreische der Zuschauer, Auftritte bis spät in die Nacht – ein Horror für ein Kind! "Ich habe immer gedacht, dass ich eine schöne Kindheit hatte", sinnierte er viel später in einer Dokumentation über sein Leben. Rückblickend lasse sich dieser Eindruck aber nicht bestätigen: "Weil, wenn ich mir das anschaue, das war kein Zustand für kleine Kinder. Das war nicht nur nicht schön, das war schon richtig traurig. So dürfen Kinder nicht aufwachsen." Mit 17 Jahren wollte er deshalb "einfach weg", setzte sich nach Holland ab. Zu den Konzerten musste er aber trotzdem antreten. "Es war eine verrückte Zeit (…). Wir waren in einem goldenen Käfig", erinnert er sich. Umso unverständlicher, dass er nun beim eigenen Nachwuchs die Fehler seines Vaters wiederholt, die Kids all dem aussetzt, vor dem er selbst damals flüchtete. Aber vielleicht ist die saftige Geldstrafe ja ein Weckruf …