Anke Engelke & Bastian Pastewka: Jetzt sprechen sie über ihr Verhältnis zueinander

Auch außerhalb ihrer beruflichen Projekte stehen Anke Engelke und Bastian Pastewka in Kontakt: "Telefonieren ist bei uns schwierig, eigentlich machen wir alles über SMS, immer so verkürzt, sehr vereinfacht. So was wie Hallo, das reicht dann schon, um zu wissen, der andere ist noch am Leben", erzählt Bastian. "Nachts um 2:17 Uhr kommt dann eine SMS, Achtung, auf NDR läuft gerade die Wiederholung von. Da gibt er mir dann nachts Fernsehtipps", ergänzt Anke.

Doch nicht nur die Comedy-Branche verbindet die beiden, auch die Liebe zur Musik: "Wir schenken einander Musik, wir empfehlen einander Musik. Im Jahre 2024 als Link", verrät Anke.