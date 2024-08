Anna-Carina Woitschack: Rache an Stefan Mross! Sie zieht alle Register

In der Vergangenheit habe sie sich vieles nicht getraut: "Ich war lange vom Erwartungsdruck beeinflusst, der von außen kam, und hatte Angst, etwas falsch zu machen. Heute weiß ich, dass es kein Falsch gibt." Klingt fast so, als hätte sie sich in der Ehe mit Stefan eingeengt gefühlt – sexy Fotos wie diese hätte der Moderator wohl kaum zugelassen. Ist das nun Anna-Carinas Rache?

Fakt ist: Jetzt beginnt für die Blondine ein neuer Lebensabschnitt, in dem ihr egal ist, was andere über sie denken! Und wer weiß, was sie als nächstes wagen wird ...