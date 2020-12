Annemarie Carpendale: Schwanger? Sie zeigt ihre süße Wölbung!

Annemarie postete auf ihrem Account Bilder von sich beim "taff"-Dreh. Sie trägt ein süßes Blumenkleid, doch die Follower haben nur Augen für ihren Bauch. Von der Seite ist tatsächlich eine kleine Wölbung zu erkennen. Unter dem Post häufen sich Kommentare wie "Baby Nummer 2 in Anmarsch?", "Sieht irgendwie schwanger aus. Wer sich in so einem engen Kleid mit solch eine 'Bäuchlein' präsentiert, muss mit solchen Fragen rechnen" und "Da ist doch ein Christkind unterwegs!"