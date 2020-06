Anthony Hopkins wollte reich und berühmt werden

"Eigentlich bin ich nur Schauspieler geworden, weil ich reich und berühmt sein und es allen zeigen wollte. Ich wollte etwas Besonderes sein und fand heraus, dass ich tatsächlich das Talent dazu hatte. Und als ich älter wurde, nahm auch die Angst ab. Letztlich ist alles unsicher, also einfach weitermachen und nicht so viel reden. Auch am Set halte ich lieber die Klappe und lege los. Das ist mir lieber als alles zu analysieren." © WENN