Arron Hough: Suche nach Sänger eingestellt

Reddit this

Der britische Sänger Arron Hough ging von einem Kreuzfahrtschiff über Bord – seitdem fehlt von ihm jede Spur. Danach wurde eine umfangreiche Suchaktion eingeleitet – ohne Erfolg.

Suche wurde abgebrochen

„Wir standen während der Suche in ständigem Kontakt zu Mitgliedern der Familie von Herrn Hough und sind uns bewusst, dass sie schwierige und schmerzhafte Zeiten durchleben“, erklärte ein Sprecher der Küstenwache gegenüber US-Medien.

An Heiligabend stürzte er möglicherweise von dem Kreuzfahrtschiff – erst Stunden später am ersten Weihnachtsfeiertag wurde sein Verschwinden bemerkt. Die Suche nach Arron Hough dauerte 83 Stunden. „Eine Suche abzubrechen gehört zu den schwierigsten Entscheidungen, sie wird niemals leichtfertig getroffen“, so der Sprecher weiter.