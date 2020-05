Arthur Dignam: "Moulin Rouge"-Star durch Herzinfarkt gestorben!

Arthur Dignam ist tot! Wie es heißt, verstarb der Schauspieler im Alter von 80 Jahren an den Folgen eines Herzinfarktes!

Arthur Dignam wirkte bei "Moulin Rouge" mit

Große Bekanntheit erlangte Arthur Dignam vor allem durch sein Mitwirken in dem -Klassiker "Moulin Rouge". Seine Karriere begann bereits 1962. In den vergangenen Jahrzehnten war er ebenfalls in Kultstreifen, wie "The Devil's Playground", "We of the Never Never" und "The Dismissal" zu sehen. Er stand dabei mit Schauspielgrößen wie und vor der Kamera. Nun schloss der Star im Alter von 80 Jahren für immer seine Augen.

Arthur Dignam starb an Herzinfarkt

Wie die britische "Daily Mail" berichtet, war der -Star am Samstag mit einem Freund auf seinem morgendlichen Spaziergang, als er einen tödlichen Herzinfarkt erlitt. Sein Freund Anthony Hunt verkündete via Social Media: "Er war einer der größten Schauspieler dieses Landes. Er war nicht perfekt, aber er führte ein erfülltes Leben und starb, als er unter Freunden war. Ich werde ihn vermissen." Wann eine Trauerfeier zu Ehren von Arthur Dignam stattfinden wird, ist nicht bekannt.

