Große Trauer in der Comic-Welt! Wie nun bekannt gegeben wurde, verstarb Asterix-Schöpfer Albert Uderzo im Alter von 92 Jahren!

Asterix-Schöpfer Albert Uderzo ist tot! Wie seine Familie mitteilte, ist die Comic-Legende im Alter von 92 Jahren im Schlaf gestorben.

Albert Uderzo & René Goscinny erschufen Asterix und Obelix

Große Bekanntheit erlangte Albert Uderzo vor allem durch seine Arbeit als Miterfinder des Kult-Comics Asterix und Obelix. Zusammen mit Miterfinder René Goscinny feierte Albert Uderzo deshalb weltweite Mega-Erfolge. Nun schloss der 92-Jährige für immer seine Augen. Wie es heißt, soll der Erfinder im Schlaf an einem Herzinfarkt verstorben sein. Dies soll zumindest seine Familie gegenüber der französische Nachrichtenagentur AFP bestätigt haben.

Albert Uderzo war müde

Wie sein Schwiegersohn Bernard de Choisy berichtet, soll Albert Uderzo schon in der vergangenen Woche sehr schwach und müde gewesen sein. Bereits Anfang 2009 zog sich der an Arthrose leidende Uderzo zunehmend vom Zeichentisch zurück. Zwei Jahre später übergab er das Zepter an jüngere Kollegen. Albert Uderzo hinterlässt seine Ehefrau Ada Milani, mit der er seit 1953 verheiratet war, sowie eine Tochter namens Sylvie Uderzo.

