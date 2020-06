Berlin Tag und Nacht: Neuzugang Alessia sorgt für Eifersuchtsdramen

An Joe soll der Einzug nicht scheitern. Doch Peggy geht auf die Barrikarden. Sie will die brünette Schönheit nicht um ihren Kerl haben. Schon bei einer Party faucht sie die ahnungslose Alessia an: “Wenn du noch einmal meinen Mann antanzt, bekommst du es mit mir zu tun.”

Dabei hat Joe gar kein Interesse. Fabrizio ist derjenige, der direkt Herzchen in den Augen hatte, als Alessia auf der Türschwelle stand. Somit sollte zumindest theoretisch alles klar sein.

Aber bis sich die Fronten klären, wird wohl auf die neue BTN-Beauty einiges an Ärger und Eifersucht zukommen. Peggy jedenfalls wetzt schon fleißig die Krallen.