Blake Lively & Ryan Reynolds: Scheidung! Ihre Ehe ist am Ende

Oh nein! Die nächste Hollywood-Ehe ist offenbar am Ende! Jetzt kriselt es mächtig bei Blake Lively und Ryan Reynolds...

und Ryan Reynolds sind das vielleicht hotteste -Couple das es gibt. Doch wie jetzt rauskommt, sollen dunkle Wolken über den Liebeshimmel ziehen! Ryan soll seine Frau tatsächlich betrogen haben...

Blake Lively: Ihre neue Frisur wollen jetzt alle haben

Ryan Reynolds: Hat er Blake Lively betrogen?

Nach außen hin spielen Ryan Reynolds und Blake Lively allen die perfekte Familie vor. In Wahrheit soll ihre Ehe am seidenen Faden hängen. "Ryan soll Blake mit einer Frau in ihren 20ern in L.A. betrogen haben", will ein Insider gegenüber der amerikanischen "OK!" verraten haben. Und weiter: "Blake und Ryan gehen gerade durch die Hölle. Sie verstehen sich überhaupt nicht. Beide sind frustriert und gereizt, und es gab viele Tränen."

Folgt also die nächste große Hollywood-Scheidung?

Es kracht zwischen Ryan Reynolds und Blake Lively

Aber nicht nur die Untreue soll Schuld sein! Die beiden sollen schon länger nicht mehr happy sein. Die 31-Jährige will endlich wieder ihre Karriere ankurbeln. Denn seit " " läuft die eher schleppend. Ryan hingegen will sie lieber als Hausfrau zu Hause haben. Da ist Frust vorprogrammiert. Bleibt zu hoffen, dass die beiden doch noch die Kurve kriegen...