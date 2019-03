Welche Prominenten sind 2019 gestorben? In der Bildergalerie zeigen wir die Stars, von denen wir uns in diesem Jahr verabschieden mussten.

Carol Channing: Die Broadway-Legene stirbt mit 97

In den 40er Jahren wurde sie durch ihre Hauptrollen in "Blondinen Bevorzugt" und "Hello, Dolly!" weltweit bekannt. Sie wirkte außerdem in zahlreichen Fernsehproduktionen mit – noch bis ins hohe Alter stand Carol Channing vor der Kamera. Am 15. Januar starb sie mit 97 Jahren.