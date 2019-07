Cartoon-Legende Guillermo Mordillo ist tot!

Cartoon-Legende Guillermo Mordillo ist am Montag im Alter von 86 Jahren auf Mallorca gestorben. Das bestätigte seine Agentur. "Es ist leider wahr. Das hat die Familie uns mitgeteilt", erklärte eine Sprecherin gegenüber der Deutschen Presse-Agentur. Was ist die Todesursache war, ist nicht bekannt.

Die beeindruckende Karriere von Guillermo Mordillo

Mordillo war ein der erfolgreichsten Zeichner der Welt. Menschen und Tiere mit Knollnasen waren sein Markenzeichen. In seinen Bildern ließ er sich immer wieder von Städten inspirieren. So finden sich darin oft zahlreiche Sehenswürdigkeiten wie der Schiefe Turm von Pisa, Big Ben in London und der Rote Platz in Moskau wieder. Ende der 60er gelang Mordillo der Durchbruch, als seine Cartoons in "Paris Match" veröffentlicht wurden. Immer mehr internationale Magazine druckten seine Werke ab. Doch das war erst der Anfang! In den 70ern veröffentlichte er sein erstes Cartoon-Buch "Das Piratenschiff". Seine drolligen Figuren schafften es außerdem auf zahlreiche Kalender, Puzzles, T-Shirts und Uhren. Auch wenn Mordillo nun gestorben ist, seine Bilder bleiben unvergessen...