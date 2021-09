Cathy Hummels: Bittere Abschiedsworte im Netz

Bisher hat Cathy Hummels nichts zu den Spekulationen verlauten lassen. Dennoch macht die Influencerin jetzt eine krasse Ansage in den sozialen Netzwerken. In einer Instagram-Story trug sie einen Pulli mit der Aufschrift "Fuck off". "'Fuck Off', im wahrsten Sinne des Wortes. Wenn es jemand nicht gut mit euch meint, dann: Bye, bye und f*ck off", schrieb Cathy Hummels dazu.