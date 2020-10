Cathy Hummels: Ehering abgelegt! Jetzt ist es offiziell

Sind Cathy und Mats Hummels überhaupt noch ein Paar? Nachdem er sie schon allein gelassen hatte, als sie im TV tränenreich über ihre Depressionen sprach, bestätigte sie schließlich selbst, dass es in der Ehe kriselt: „Wir haben Ups und Downs“, gab die Spielerfrau in einem „Bild“-Interview zu und dass sie als Familie daran „arbeiten“ würden. War diese Arbeit umsonst? Bei einem Pressetermin in München setzte Cathy Hummels vergangene Woche ein Zeichen, das nicht deutlicher sein konnte…

Cathy Hummels' Botschaft ist eindeutig

Eigentlich wollte Cathy Hummels nur Werbung machen für eine neue Fitness-App, die sie zusammen mit Personal Trainerin Tanja Krodel entwickelte. Sie lächelte, posierte ausgiebig für die anwesenden Fotografen, turnte sogar einzelne Übungen vor – freundlich, tapfer, professionell. Doch das alles konnte nicht ablenken von diesem einen Detail: Cathy hat ihren Ehering abgelegt. Da, wo vorher ein fetter Klunker in Weißgold funkelte, war jetzt nur nackte Haut.