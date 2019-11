Cathy Hummels: Fataler Fehler enthüllt! Drama um Ludwigs Nanny

Reddit this

Cathy Hummels vertraute das Leben und Wohlbefinden ihres Kindes einer befreundeten Nanny an. Doch die hat sich jetzt einen schlimmen Fehler geleistet…

Als Influencerin teilt Cathy Hummels (31) so gut wie alles im Netz. Auch von ihrem Sohn gibt es Fotos aus sämtlichen erdenklichen Perspektiven. Nur eines bleibt tabu: sein Gesicht. Geradezu penibel achtet die junge Mutter darauf, dass man ihren kleinen Ludwig (1) nie erkennt. Sie verpixelt ihn oder versteckt sein Köpfchen hinter Emojis. Bislang hielten sich auch die Menschen aus ihrem Umfeld an diese Regel. Doch nun macht ausgerechnet eine wichtige Bezugsperson Cathys Bemühungen zunichte …

Wann immer die Ehefrau von Fußballer Mats Hummels (30) auf Reisen ist, wird sie von ihrer Nanny begleitet. Auch im letzten Urlaub in Dubai war Jojo Wittmann dabei, schoss auch selbst Fotos von ihrem niedlichen Schützling – und veröffentlichte eins davon in ihrer Insta-Story. Wogegen im Prinzip natürlich nichts einzuwenden wäre, wenn die stolze Nanny sich dabei an Cathys heiligste Vorgabe gehalten hätte: Ludwigs Privatsphäre zu schützen. Doch vor lauter Begeisterung über den süßen Kleinen scheint sie dieses dringliche Anliegen ihrer Arbeitgeberin glatt verdrängt zu haben. Jedenfalls zeigt sie Ludwig unverpixelt, zwar nur von der Seite, doch sein Profil ist unverkennbar, lässt deutliche Schlüsse auf seine Gesichtszüge zu.

Cathy Hummels will Ludwig schützen

Ein Schock für Cathy. Die hat schließlich ihre Gründe, das Kind unbehelligt von der Öffentlichkeit aufwachsen zu lassen. Dabei spielt die Angst, ins Visier von Entführern zu geraten, gewiss auch eine Rolle: Mats ist immerhin ein prominenter Star-Kicker. Aber vor allem will sie Ludi eine normale Jugend ermöglichen. „Wir haben für uns entschieden, dass unser Kind nicht gezeigt wird“, verkündete sie bereits vor der Geburt. Zumindest so lange, bis Ludwig alt genug ist, um selbst zu bestimmen, ob er in der Öffentlichkeit stehen möchte oder nicht.

Cathy Hummels: Nach pikanten Fotos! Mats zieht eine drastische Konsequenz

Doch nun hat Jojo, mit der Cathy sogar befreundet ist, mit ihrem leichtsinnigen Post alle Bemühungen um Diskretion durchkreuzt. Ein übler Vertrauensbruch – und eine schlimme Situation für Cathy. Bleibt abzuwarten, ob sie Jojo nun die Freundschaft kündigt – oder den Job? Oder beides…

