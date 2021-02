Cathy Hummels: Sie zeigt das Gesicht von Söhnchen Ludwig!

Mit dem Post will die 33-Jährige auf Cybbermobbing aufmerksam machen. Der Aufhänger ist der Tod von GNTM-Star Kasia Lenhardt. Diese wurde am 9. Februar tot aufgefunden, nach der öffentlichen Schlammschlacht mit Ex Jerome Boateng.

"Ich bin schockiert und wirklich traurig. Wie verzweifelt muss sie gewesen sein? Wie traurig? Auch ich hatte in der Vergangenheit mal den Gedanken, dass ich nicht mehr leben mag. Nicht wegen Mobbing, sondern meiner Depressionen. Und eins kann ich euch sagen: Suizid schafft man nur, wenn man ganz unten ist. Ich poste dieses Foto, weil ich weiß, dass ihr hängen bleibt, es eure Aufmerksamkeit bekommt. Ich will darauf aufmerksam, dass dieser HATE, BODYSHAMING & CYBERMOBBING aufhören muss. Es macht Menschen kaputt. Es tut mir so leid liebe Kasia", schreibt Cathy bei Instagram.

Viele Follower geben der Spielerfrau Recht. Doch einige finden den Post unangebracht! "Ziemlich pietätlos, wie ich finde. Mit diesem Bild Trauer zeigen zu wollen. Da hat ein kleiner Junge seine Mutter verloren. Sie postet zu diesem Thema das erste unzensierte Bild von ihrem Sohn. Sie nutzt diese tragische Geschichte um Likes zu generieren. Sprachlos", schreibt ein Follower.

Ein anderer meint: "Ich frage nur, was will Cathy jetzt, in dieser tragischen Situation mit ihrem voll gezeigten Sohn sagen. Sie hat es bis jetzt nie getan. Will sie ihr Kind nicht mehr schützen?"

Cathy selbst wollte mit dem Foto die Aufmerksamkeit - damit die Leute auch ihre Message lesen. Und das hat sie definitiv geschafft.

