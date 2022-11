Chris Tall: Emotionale Beichte! So traumatisch war die Kindheit seines Adoptivbruders

"Die haben sich einen richtig schönen Bauernhof gesucht, weit weg, von der Heimzentrale. Und das hatte ein Grund: Die Pflegefamilie hatte nicht nur, wie mit dem Jugendamt abgesprochen, uns, sondern um die zehn Kinder aufgenommen. Die haben einfach systematisch Kinder misshandelt.", erzählt Martin.

Doch als Kind verstand er nicht, was dort vor sich ging, erklärt Martin: "Als Kind denkst du in erster Linie, dass das richtig ist. Es ist einfach so und du hinterfragst das erstmal nicht." Und auch das Jugendamt kam vorerst nicht dahinter. Bei den jährlichen Besuchen des Jugendamts taten die Pflegeeltern so, als wären sie die perfekte Familie: "Die Kinder, die nicht hergehörten, wurden außer Haus gebracht. Ich hab eingetrichtert bekommen, wie ich mich zu verhalten hatte. Für mich war das völlig normal, weil die Erwachsenen Einfluss auf mich hatten. Das waren richtig schöne Stunden, frei von Gewalt und Strafe, weil ich wusste, das wird in Gegenwart von diesen Leuten nicht passieren", berichtet Martin weiter.