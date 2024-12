Chris Wackert & Steffi Brungs: So dramatisch wird die erste Staffel "Love is Blind - Germany"

Glücklich verheiratet, stellt sich für Chris und Steffi natürlich nicht die Frage, ob sie auch gerne mal an dem Projekt teilnehmen wollen würden. Aber in der Theorie? "Grundsätzlich sind wir natürlich mega happy, dass wir schon verheiratet sind. Aber wenn man sich jetzt mal vorstellt, einen Menschen auf diese Art und Weise kennenzulernen, wirklich nur über die Stimme und über offene, ehrliche Gespräche, dann wäre das sicherlich etwas, bei dem wir sagen würden: 'Ja, könnte man sich vorstellen.' Weil wir auch zwei Menschen sind, die extrem viel miteinander geredet haben auf dem Weg in unsere Beziehung, in unsere Ehe und das auch noch heute tun", so Chris. Auch Steffi ist der Meinung, dass das bestimmt ein Weg gewesen wäre, sich in ihren Ehemann zu verlieben: "Um zu verstehen, wie sich unsere Singles fühlen, haben wir auch ein kleines Date in den Pods gehabt. Das war eine so schöne und besondere Atmosphäre. Ich denke schon, dass ich mich auch auf diesem Wege in Chris hätte verlieben können. Deswegen glauben wir auch fest an dieses Experiment und dass am Ende die große Liebe gefunden werden und Liebe wirklich blind sein kann."