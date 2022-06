Christina Luft: Die ganze Wahrheit! Sie will sich nicht mehr verstecken

"Dein Aussehen ist nichts gegen deine Leistung"

"Glücklichsein im Leben. Dazu gehört für mich, den Ort zu finden, an dem man geliebt wird, so wie man ist und auch selbst das Gleiche für sich und andere zu tun! Deswegen 4 komplett unbearbeitete Fotos für euch! Ungeschminkt und nichts versteckt! Es ist auch für mich eine kleine Überwindung, auch wenn es so klein scheint, weil wir alle uns konstant mit anderen vergleichen und meinen, nicht gut genug zu sein", so die 32-Jährige.