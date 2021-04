Christina Luft & Rúrik Gíslason: Gefühls-Hammer hinter den Kulissen

Wie Christina nun via "Instagram" berichtet, gerät sie zwar beim Training für "Let's Dance" aktuell ganz schön an ihre Grenzen, ist dennoch überglücklich, wieder mit von der Partie zu sein! Sie erklärt: "Heute war wieder ein Tag an dem ich meine blauen Flecken auf den Knien angeschaut habe und ich mich kneifen musste und dachte Danke, dass du diese Sache alle machen darfst!!!" Wow! Ehrliche Worte, die einen intimen Einblick in das Innerste der Beauty geben. Doch wie es scheint, sorgt die Tänzerin mit ihren Worten nicht nur bei ihren Fans für reichlich Begeisterung...