Christine Neubauer: "Ich saß im Schaufenster der Herbertstraße."

Damit hat wirklich niemand gerechnet! Als Christine Neubauer (63) in der BR-Show "Find The Liar, Mittermeier" plötzlich eine brisante Bordell-Beichte auspackte, blieb dem Publikum kurz die Spucke weg: "Ich saß eine Nacht auf der Reeperbahn im Schaufenster der Herbertstraße." Die Straße im Hamburger Rotlichtviertel ist berüchtigt. Frauen, die dort nicht arbeiten, haben normalerweise keinen Zutritt. Die Damen des horizontalen Gewerbes sitzen dort in den Schaufenstern. Die Männer flanieren draußen vorbei, schauen rein, und wer Interesse hat, klopft an.