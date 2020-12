Copper Bob: Diese Frisur wollen jetzt alle!

Wie der Copper Bob aussieht? Bei der Frisur handelt es sich um den klassischen Bob-Schnitt, allerdings im leuchtenden rot.

Der Look ist nicht nur easy zu stylen, er passt auch super in die kalte Jahreszeit. Denn was hübscht den dunklen Dezember besser auf als eine knallige Haarfarbe auf dem Kopf?

Und: Die Frisur kann jeder tragen! Denn bei dem Copper Bob gibt es unzählige Variationen. Vom Long Bob bis zum kurzen Sleekbob, von Kupferrot bis Rotblond. Jeder kann die perfekte Farbe und Länge für sich wählen.

Anya Taylor-Joy trägt in der Netflix-Serie übrigens nur eine Perücke. Doch wer mutig genug ist, sollte nicht lange warten und zum Friseur gehen. Denn der neue Look lohnt sich und zieht alle Blicke auf sich...

Diese drei Frisuren sind im Winter total angesagt! Alle Looks bekommt ihr im VIDEO: