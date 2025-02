"Couple Challenge 2025": Neue Paare, neuer Sender und das Startdatum!

Die Reality-Show "#CoupleChallenge – Das stärkste Team gewinnt" kehrt nach einer dreijährigen Pause Anfang März mit der vierten Staffel zurück! Erstmals wird die Show auch im Free-TV ausgestrahlt. Ab dem 12. März gibt es die neuen Folgen immer mittwochs um 20:15 Uhr bei RTLZWEI, und eine Woche zuvor sind sie bereits auf RTL+ verfügbar. In dieser Staffel treten sieben Paare, bestehend aus Freundschafts- und Liebes-Duos, an, um sich das Preisgeld von bis zu 100.000 Euro zu sichern. Wie hoch der Gewinn am Ende ausfällt, hängt von den Leistungen der Teams in den verschiedenen Spielen ab. Auf dem Weg ins Finale wird sich zeigen: "Welches Team kennt sich am besten? Wer ist wirklich ein eingespieltes Duo? Und bei wem fliegen die Fetzen?"